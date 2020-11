PSG : Abdou Diallo valide les propos de Leonardo sur l'OM

La semaine dernière, Leonardo a essuyé de nombreuses critiques après avoir lâché une véritable bombe au micro de la chaîne du club parisien. «Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire». Une déclaration à laquelle n’avait pas manqué de répondre fermement le Collectif Ultras Paris, réclamant du respect. S'ils n’ont pas été les seuls à critiquer les dires du directeur sportif brésilien, Abdou Diallo a, au micro d'Europe 1, tenu à défendre les propos de ce dernier, pas évidents à entendre au vue du contexte.

«Dans le contexte et la façon dont Leonardo a voulu parler, c'est d'expliquer que l'histoire marseillaise est grande. C'est une réalité. Et ce n'est pas manquer de respect au PSG que de dire cela, au contraire. Je pense que pour qu'il y ait un grand OM, il faut un grand PSG et inversement. Ça fait partie du foot. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu'il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu'on la ressort comme ça, on peut l'interpréter de différentes façons», a ainsi déclaré le défenseur parisien qui devrait à son tour subir la foudre de supporters déjà bien remontés.