Le RC Lens s’offre Ruben Aguilar

C’était largement attendu et c’est désormais officiel : le latéral français Ruben Aguilar (30 ans) s’est officiellement engagé avec le RC Lens : «Latéral percutant, tacleur efficace et centreur de qualité, Ruben Aguilar (30 ans) vient consolider le couloir droit sang et or et étoffer le groupe de Franck Haise. Fort d’une riche expérience en Ligue 1 et d’un vécu européen, le défenseur rallie l’Artois pour les trois prochaines saisons», est-il écrit dans le communiqué officiel.

Les Sang et Or terminent donc leur mercato avec cette nouvelle recrue, de quoi bien conclure un marché prometteur avec les arrivées d’Elye Wahi, Andy Diouf, Angelo Fulgini, Óscar Cortés ou encore Morgan Guilavogui. Arrivé en 2019 à Monaco après son départ de Montpellier, Ruben Aguilar quitte le Rocher après 153 apparitions sous le maillot de l’AS Monaco.