BL : le Bayern étrille Cologne avec un triplé de Lewandowski, Leipzig se replace, l'Union Berlin renverse Hoffenheim

Après la large victoire du Borussia Dortmund contre Fribourg (5-1), la 19ème journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex et cinq affiches programmées à 15h30. Au RheinEnergieStadion, le Bayern Munich, solide leader du championnat malgré un revers concédé face à Gladbach lors de la précédente journée, croisait le fer avec Cologne (6e, 28 pts), vainqueur de ses trois dernières rencontres. Une rencontre qui démarrait de la meilleure des manières pour les Bavarois puisque l'inévitable Lewandowski ouvrait rapidement le score (0-1, 10e) pour signer son 21ème but de la saison. Largement dominateur, le Bayern s'offrait le break, et ce avant la fin de la première demi-heure de jeu grâce à une merveille de demi-volée signée Tolisso (0-2, 25e). Inarrêtables, les Bavarois pouvaient même tuer tout suspense mais Muller, pourtant seul face au but, butait sur Schwäbe (28e). Un match haletant où Cologne pensait bien réduire le score mais Uth, parfaitement lancé en profondeur, voyait finalement son but refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action (31e). Au retour des vestiaires, le Rekormeister se mettait définitivement à l'abri grâce à deux nouvelles réalisations de Lewandowski (62e, 74e), auteur d'un triplé. Grâce à ce large succès (4-0), les hommes de Julian Nagelsmann confortent leur fauteuil de leader avec six longueurs d'avance sur Dortmund. Cologne chute à la huitième place.

La suite après cette publicité

Autre prétendant au podium cette saison, Hoffenheim (3e, 31 pts) se déplaçait sur la pelouse de l'Union Berlin (7e, 28 pts). Invaincu depuis la 11ème journée et une défaite sur la pelouse de Bochum (0-2), le TSG voulait poursuivre sa marche en avant au stade An der Alten Försterei. Une ambition facilitée peu après le quart d'heure de jeu quand le malheureux Baumgartl inscrivait un but contre son camp et permettait aux visiteurs de prendre les devants (0-1, 16e). Piqués à vif, les hommes d'Urs Fischer parvenaient cependant à réagir dans la foulée grâce à Voglsammer, auteur du but égalisateur (1-1, 22e). Dos à dos à la pause, les deux formations offraient un spectacle équilibré où le club de la capitale trouvait d'ailleurs le poteau. Peu avant le dernier quart d'heure, il faisait même mieux et Prömel offrait l'avantage à l'Union (2-1, 73e). Un précieux succès permettant à Berlin, quatrième, de revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Dans les autres rencontres, Stuttgart (15e, 18 pts) avait fort à faire face au RB Leipzig (9e, 25 pts), large vainqueur de Mayence le week-end dernier (4-1). Orphelin de victoire depuis plus d'un mois, le VfB se retrouvait d'ailleurs rapidement mené au score quand Silva transformait son penalty (0-1, 11e) suite à une faute de Coulibaly. Bousculés par les locaux, les hommes de Domenico Tedesco gardaient pourtant leur cage inviolée et Nkunku parachevait finalement la victoire du RBL (0-2, 70e). Septième, Leipzig confirme sa bonne dynamique. A noter également le score nul et vierge entre le Hertha Berlin et Wolfsburg, respectivement 13ème et 14ème de Bundesliga. Enfin, Mayence s'est imposé d'une courte tête face à Bochum - qui a manqué un penalty dans le premier acte - grâce à Jeremiah St. Juste, unique buteur de cette rencontre (1-0).

Tous les résultats de l'après-midi