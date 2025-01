Neal Maupay "sait" comment l’OM est arbitré

Après son élimination en 16e de Coupe de France face au LOSC (1-1, 3-4 t.a.b.), l’OM retrouve la compétition à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 et la réception de Strasbourg dimanche (20h45) au Vélodrome. En conférence de presse d’avant-match, Neal Maupay est revenu sur les dernières décisions arbitrales qui, selon lui, ont été dirigées contre son club, à l’image du penalty oublié par M. Turpin sur Rowe contre Lille. Il ne souhaite pas non plus en faire un sujet.

La suite après cette publicité

«Pour être honnête, en dehors des matchs, on se dit pas : "pourquoi les décisions sont contre nous". On ne veut pas perdre de l’énergie sur des choses qu’on ne maîtrise pas. On sait comment on est arbitrés mais on ne peut pas le changer. Ça ne sert à rien d’en faire des caisses. L’important, c’est cette capacité à rester ensemble, en équipe. On a cette force qui fait qu’on arrive à ne pas se disperser», répond l’attaquant de 28 ans.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un but de Greenwood face à Strasbourg vous rapporte jusqu’à 191€ (cote à 2,25).