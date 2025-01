FC Barcelone : un groupe de supporters réclame la démission de Joan Laporta

Les temps sont difficiles pour Joan Laporta et le FC Barcelone. Alors que Dani Olmo et Pau Victor n’ont pas pu être inscrits pour la deuxième partie de la saison en Liga, le président Joan Laporta est pointé du doigt, notamment par son rival Victor Font. Le groupe de supporters Som un Clam a réclamé à son tour la tête du dirigeant catalan.

«Nous demandons la démission du président et du conseil d’administration, tandis que nous appelons les supporters de Barcelone à se mobiliser. Som un Clam, nous voulons exprimer notre totale indignation et honte causée par la gestion du président Joan Laporta et du conseil d’administration concernant les inscriptions de Dani Olmo et Pau Víctor, et nous exigeons leur démission. Ce que nous avons vécu au cours des dernières heures de 2024 montrent que le cercle vicieux dans lequel l’équipe dirigeante du club est entrée a complètement explosé. Plus tôt qu’on ne l’imagine, une gestion amateur et erratique commence à affecter le club et les performances sportives de l’équipe première, qui pourrait être privée de deux de ses recrues», peut-on lire dans un communiqué.