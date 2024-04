Gianni Infantino reconnaît la présence du racisme dans le foot

Invité au Congrès de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) au Paraguay pour parler de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, Gianni Infantino a profité de l’occasion pour parler du racisme dans le football. Conscient du problème, le président de la FIFA a confirmé que ce sujet serait évoqué lors du Congrès de la FIFA à Bangkok dans un mois. « Il faut agir. Il y a des problèmes dans le football. Il faut être unis pour combattre le racisme (…) et la violence. Nous devons être unis pour combattre le racisme. (…) Il nous faut agir ensemble avec les gouvernements, les équipes, les joueurs. Aller à un match doit être une fête » s’est-il exprimé devant les présidents des fédérations sud-américaines.

Le président de la FIFA a eu une pensée pour Vinicius Junior, trop régulièrement victime de paroles et d’actes racistes : « Vinicius et d’autres en souffrent. Ces attaques qui les visent n’ont aucune raison d’être. Nous devons être unis contre la violence qui existe dans le monde ». Ces dernières semaines l’attaquant du Real Madrid et du Brésil avait apparu très marqué par la situation et avait fondu en larmes lors d’une conférence de presse avec la Seleção.