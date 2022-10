OM : Souleymane Diawara croit au titre

D'un point de vue comptable, l'Olympique de Marseille est à l'aise dans ses crampons. C'est aussi le cas au niveau du jeu mais aussi au classement avec une deuxième place (23 pts) juste derrière le PSG (25 pts) après 9 journées. Interviewé ce dimanche dans Téléfoot, l'ancien défenseur central Souleymane Diawara qui a passé cinq saisons du côté de la cité phocéenne a évoqué le début de saison de l'OM en Ligue 1.

L'homme aux 511 rencontres en carrière, double champion de France avec Bordeaux et Marseille, avance que tout est possible concernant le titre suprême : « Pour l'instant on peut y croire, j'espère qu'ils vont y croire jusqu'à la fin car on ne sait jamais, même si devant il y a un cador qui est le PSG. Vous savez dans le foot il peut y avoir des surprises ».