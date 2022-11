PSG : Galtier mécontent des coups de pied arrêtés

Souvent dominateur dans les airs par le passé, le PSG a perdu de sa superbe dans ce domaine, malgré la présence d'excellents joueurs de tête. Contre le Maccabi Haïfa et contre Troyes, le PSG a encaissé des buts sur coups de pied arrêtés, et c'est peu dire que cela rend furieux l'entraîneur parisien Christophe Galtier.

«J'étais très agacé à la suite des deux derniers matchs, a expliqué le technicien parisien ce mardi en conférence de presse. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C'est une question d'engagement, parfois de sacrifice. J'en ai parlé ce matin avec mes joueurs. On en a plus que parlé, on l'a travaillé », a-t-il lancé en conférence de presse. D'autant que la Juventus se montre performante dans ce domaine.