LOSC : le patron de Melvyn Advisors raconte leur arrivée et fixe des objectifs

La suite après cette publicité

Le LOSC a achevé cette saison par un quasi-miracle. En effet, les joueurs de Christophe Galtier ont lutté jusqu'au bout pour récupérer le titre de champion de France au nez et à la barbe du Paris SG. Pourtant, un tournant aurait pu les affecter. Le 18 décembre, Gérard Lopez était forcé, par ses créanciers, de céder le club. Le nouveau grand patron s'appelle Melvyn Advisors. L'homme fort du groupe, Alessandro Barnaba, a donné une interview au site *Calcio e Finanza* afin d'expliquer leur arrivée.

« Quand nous sommes arrivés à la tête du club, l'équipe était très bien classée et faisait une bonne saison. On s'est focalisé sur la restructuration interne, avec l'arrivée d'un président (Olivier Létang, ndlr), qui sait gérer ce genre de business, en s'intéressant à ce qui se passe, sur et en dehors des terrains. Sur le terrain, c'est Christophe Galtier qui a réussi à tirer, non pas 100%, mais peut-être 110% des joueurs en leur faisant entrer dans la tête que l'exploit était possible », commence-t-il par expliquer.

Le LOSC veut se qualifier pour l'Europe tous les ans

Mais pour autant, il fallait changer quelque chose puisque le modèle des Dogues ne leur convenait pas : « on devait faire passer ce club qui avait une stratégie de trading, où le seul moyen d'arriver à l'équilibre financier était de générer des plus-values sur les joueurs, à une stratégie plus globale, avec une stabilité du cash disponible, avec un équilibre entre le sportif, le développement commercial, les droits TV, les revenus du stade quand il rouvrira ».

Enfin, Barnaba a annoncé les objectifs du club, qui vient de perdre Christophe Galtier. « Notre projet est de continuer à avoir une équipe compétitive dont l'objectif est la qualification en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, ce qui est le minimum du minimum. Mais c'est évident qu'en France, hormis le PSG, aucun club n'est dans la capacité de retenir des joueurs talentueux dont la fin de contrat approche. Il est donc normal de voir partir tant de jeunes talentueux qui sont attirés par l'étranger et des salaires qu'on ne peut pas donner en Ligue 1 », a-t-il conclu.

Cela ne va pas être simple puisque comme nous vous le relayions ce mardi, les Lillois doivent vendre pour continuer à survivre. Cela a d'ailleurs déjà commencé puisque Mike Maignan, le portier, va être cédé dans les jours qui viennent à l'AC Milan. En attendant d'autres rentrées d'argent. Mais au moins, les supporters savent à quoi s'en tenir...