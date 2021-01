Rennes - Lille : les compositions officielles !

Avec un Benjamin Bourigeaud suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, le Stade Rennais se présente avec un quatuor du milieu où se glisse Faitout Maouassa. Mbaye Niang et Georginio Rutter étant toujours malades alors que Serhou Guirassy et Flavien Tait sont blessés, c'est une nouvelle fois Martin Terrier qui mènera l'attaque bretonne. Derrière, Damien Da Silva, absent depuis deux semaines, débute sur le banc, tout comme Daniele Rugani, blessé depuis début octobre et à nouveau disponible.

Touché au mollet il y a un mois, Zeki Celik retrouve une place de titulaire dans le onze lillois. Dans le cœur du jeu, Xeka est suspendu alors que Renato Sanches est un peu juste. C'est donc la paire Benjamin André - Boubakary Soumaré qui est titularisée. Devant, Christophe Galtier étant toujours privé de Burak Yilmaz (qui reviendra pas avant début février), c'est inévitablement le duo Yusuf Yazici - Jonathan David qui est choisi.

Les compositions des équipes :

Rennes : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Doku, Nzonzi, Camavinga, Maouassa - Grenier - Terrier.

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Araújo, André, Soumaré, Bamba - Yazici, David.