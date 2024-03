La tirade d’Adrien Rabiot sur le PSG et son avenir

Il brille avec la Juventus, et c’est tout naturellement qu’il est toujours présent dans les listes de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de 28 ans est cependant en fin de contrat avec la Vieille Dame en juin, et sa prolongation n’est pas encore actée. En conférence de presse avec la France, le titi Parisien s’est exprimé sur son avenir et sur les rumeurs qui ont évoqué un retour à Paris.

« Je n’ai rien décidé personnellement sur mon avenir. C’est vrai que l’année dernière je suis resté à la Juventus en sachant qu’on ne jouerait pas de Coupe d’Europe. C’était un choix important de ma part. La saison prochaine on devrait jouer la Ligue des champions et participer aussi au Mondial des clubs, donc ce sont des choses qui rentrent dans ma réflexion mais je n’ai vraiment pas pris de décision là-dessus. J’attends de pouvoir finir la saison et puis on en discutera avec le club et je verrai à ce moment-là. Pour l’instant, j’essaye de rester concentré, de bien revenir de mon petit pépin physique, de bien finir et de bien me préparer pour l’Euro. Je ne suis pas pressé de prendre une décision. Je vais devoir bien réfléchir puisque j’arrive aussi à un âge important de ma carrière, je me sens bien. Je me sens en pleine possession de mes moyens et il sera important de faire le bon choix. Et sur le capitanat chez les Bleus, l’être en équipe de France comme je l’ai été à la Juventus ce serait la preuve que j’ai franchi un palier de plus. Le coach me connait très bien, on discute sur de nombreux points et il décidera », a-t-il expliqué, avant de répondre à la rumeur PSG : « c’est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur d’une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Bien sûr, comme je l’ai déjà dit, dans le football il ne faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tout cas ».