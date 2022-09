Rien ne va plus entre les féminines espagnoles et leur sélectionneur

Sale temps pour la section féminine espagnole. Quinze joueuses ont décidé de quitter l'équipe entrainée par Jorge Vilda en raison des relations entretenues avec ce dernier. Dans un mail envoyé à leur fédération, chacune d'entre elles déplore que la situation autour de l’équipe nationale affecte « sérieusement » leur « état émotionnel » et leur « santé ».

Réclamant le départ de leur coach, les Espagnoles voient cependant leur instance dirigeante leur faire face et déclarer : « La RFEF ne va pas permettre aux joueuses de remettre en cause la continuité du sélectionneur national et de son staff technique, car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences. Nous n’allons pas convoquer les joueuses qui ne veulent pas porter le maillot de l’Espagne. La Fédération n’utilisera que des joueuses motivées, même si cela signifie jouer avec des jeunes. »