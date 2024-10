Affaire Mbappé : Éric Roy met en garde ses joueurs

Devant l’emballement médiatique suscité par l’escapade suédoise de Kylian Mbappé ces derniers jours, l’entraîneur de Brest, Éric Roy, a évoqué les règles et notamment la charte de vie mise en place dans son club. S’il n’est pas du genre à vouloir priver ses joueurs de sortir, le technicien n’oublie jamais de leur rappeler que leur image reste sensiblement liée à celle de Brest. «On a une charte de vie. Il est dit qu’on doit avoir une attitude de respect des règles à l’intérieur du club mais aussi en dehors. On représente malgré tout une institution», a-t-il indiqué en conférence de presse, avant de poursuivre.

« On met en garde les joueurs que même lorsqu’ils sont dans leur vie privée et sur leurs jours off, ils lient toujours leur image à celle du club. L’institution, c’est très important d’y faire attention et de ne pas l’écorner. Ils ont aussi cette responsabilité-là. On ne les empêche pas d’aller au restaurant ou en boîte de nuit, insiste le coach finistérien en conférence de presse. On peut aller en boîte de nuit comme je l’ai fait souvent pendant ma carrière après les matches, parce que je n’arrivais pas à dormir. J’avais toujours une bouteille d’Evian à la main. Je n’ai jamais bu ou fumé de ma vie, ça ne m’empêchait pas de passer du bon temps après les matches quand on avait envie de fêter quelque chose. Ça fait partie d’une hygiène de vie, d’une approche de son métier, qui est à mon sens pas contradictoire avec le fait d’avoir 25 ans, de pouvoir s’amuser et d’être sérieux quand c’est le moment. »