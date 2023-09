Javier Tebas allume encore le PSG après le départ de Verratti

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs années et l’arrivée de Javier Tebas en Liga, les clubs espagnols sont très contrôlés au niveau financier et cela a des conséquences sur le marché des transferts et donc sur la compétitivité des clubs qui ne peuvent pas faire des folies lors des mercatos. Une concurrence déloyale selon Javier Tebas qui s’est encore justifié sur son mode de fonctionnement. Et le dirigeant espagnol en a profité pour tacler encore une fois le PSG.

«Sinon, on peut aussi faire comme la France, qui ne contrôle par le PSG alors qu’ils vendent Marco Verratti au Qatar pour plus de 40 millions d’euros, ou je ne sais pas combien. On peut faire ça aussi, trouver un pays satellite qui nous achète des joueurs pour faire de gros bénéfices et ainsi ensuite acheter tous les joueurs que nous voulons. C’est ça le système que nous souhaitons ? Je ne crois pas.»