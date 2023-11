L’anecdote folle de Valverde sur les caleçons au Real Madrid

Fede Valverde est un taulier du Real Madrid. Le milieu de terrain uruguayen vient de loin, lui qui est arrivé au Castilla en 2017 après avoir fait sa formation à Peñarol. D’origine modeste, il a été choqué par le luxe et les moyens de certains de ses nouveaux coéquipiers en terres espagnoles. Dans une carte pour The Players Tribune, il a ainsi raconté une drôle d’anecdote datant de son premier entraînement.

« Tout le monde va vers les douches, et moi je vois des caleçons Gucci. Des caleçons Gucci ! Je ne savais même pas que ça existait ! Combien ça peut coûter ça ? (rires). Et moi, tout ce que je pensais c’était "j’espère que ceux que j’ai mis aujourd’hui ne sont pas troués. Je demande à Dieu que ma maman ait bien vérifié quand elles les a lavés". Je suis resté assis 20 minutes tout seul, en faisant comme si je regardais quelque chose d’important sur mon téléphone, je voulais perdre du temps. Ils ont commencé à me regarder en mode "tout va bien ? qu’est-ce qui se passe ?". Je ne me suis jamais senti aussi petit », a expliqué l’Uruguayen. Aujourd’hui, des caleçons Gucci, Valverde peut s’en offrir à la pelle !