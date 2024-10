LdC : l’Atlético de Madrid a porté réclamation auprès de l’UEFA

Le penalty fantôme accordé au LOSC et offrant le but du 2-1 contre l’Atlético ne passe pas du côté du club madrilène. Défaits finalement 3-1 à domicile, les Colchoneros n’ont pas reçu d’explications claires, là où la VAR ne dégage pas de situation compromettante non plus, si ce n’est une main de Benjamin André. «Qu’est-ce qu’il a sifflé ? Il a dit main, et après, qu’il y avait une poussette. J’espère qu’on verra quelque chose. Que quelqu’un de l’UEFA nous dise que l’arbitre a eu raison et que la VAR n’est pas intervenue pour quelque chose» enrageait hier soir Diego Simeone en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Cette histoire risque de ne pas s’arrêter là. D’après les informations de AS, l’Atlético de Madrid a porté réclamation auprès de l’UEFA pour comprendre ce qu’il s’est passé lors de ce 3e match de Ligue des Champions. Bien sûr, même si l’institution venait à admettre une erreur d’arbitrage en faveur des Dogues, le résultat est entériné et ne bougera pas mais au moins, le club espagnol aura eu des éclaircissements qui pourront servir à l’avenir. Pour le moment, il se sent surtout lésé.