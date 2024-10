L’Atlético de Madrid hallucine face au penalty fantôme accordé au LOSC

On ne boudera pas notre plaisir, tant il est rare de voir un club français s’offrir les deux géants de Madrid coup sur coup en Ligue des champions. Mais si la France se réjouit et applaudit la belle victoire du LOSC sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (3-1), l’Espagne se demande toujours comment l’arbitre de la rencontre a pu accorder un penalty aux Dogues à vingt minutes du terme, permettant à Jonathan David d’inscrire le but du 2-1. Sur une action impliquant José Maria Giménez, Koke et Benjamin André, l’arbitre semble sanctionner une main du défenseur colchonero.

Sauf que sur les images, personne ne sait vraiment ce que le directeur du jeu siffle. Pire, les ralentis montraient plutôt une main d’André. Lille a-t-il bénéficié d’un penalty fantôme ? Si on la joue un peu chauvin, on se dira que les clubs espagnols ont souvent profité de décisions très contestées sur la scène européenne et qu’il n’y a donc pas de raison d’en faire tout un fromage. Pour une fois que cela tourne en faveur d’une équipe tricolore… À l’issue de la rencontre, Benjamin André avait sa version pour expliquer ce penalty généreux.

« Qu’est-ce qu’il a sifflé ? »

« Le ballon, j’essaye de l’attaquer, mais il rebondit. Je mets le pied au moment où l’autre (Koke) veut dégager et l’arbitre vérifiait le contact. Après, il a vérifié la main, mais il siffle ça. Il me tape dans le pied », a confié le milieu lillois au micro de Canal+. Vous vous doutez bien que dans le camp adverse, les réactions n’ont pas été les mêmes. « L’arbitre parlait d’une main. Il a sifflé une main claire et finalement, je ne sais pas ce qui s’est passé. Il a dit qu’ils vérifiaient s’il y avait main, je ne sais pas ce que c’était. Je ne l’ai pas vu. Ils donneront des explications », a déclaré le portier Jan Oblak, imité quelques instants plus tard par son entraîneur Diego Simeone.

« C’est juste qu’il n’y a rien. Qu’est-ce qu’il a sifflé ? Il a dit main, et après, qu’il y avait une poussette. J’espère qu’on verra quelque chose. Que quelqu’un de l’UEFA nous dise que l’arbitre a eu raison et que la VAR n’est pas intervenue pour quelque chose. J’espère que cela se produira en notre faveur. Ça t’amène à un score de 1 à 2 et, une fois de plus, nous n’avons pas eu de chance. Avant l’erreur brutale de l’arbitre et la VAR, c’est notre manque de force qui nous a empêchés de marquer trois buts. Nous n’avons pas eu la force de frappe qu’exige cette compétition et ce n’est pas comme ça que ça marche. Nous avons eu des occasions et le penalty a fait basculer le match. » 27e du classement de C1, l’Atlético est en grande difficulté. Et son prochain match face au PSG, autre équipe dans le dur, s’annonce plus que jamais explosif.