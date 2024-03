OL : les mots forts de David Friio sur Nemanja Matic

Ce fut l’un des gros coups du dernier mercato hivernal. Nemanja Matic a débarqué à l’OL, et il est déjà très important pour la formation de Pierre Sage. Le joueur de 35 ans a déjà disputé 7 rencontres de Ligue 1 avec les Rhodaniens et est déjà un taulier. Pour le plus grand bonheur de David Friio, directeur sportif lyonnais, qui l’a recruté en janvier. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur l’apport du Serbe dans un entretien accordé aux médias officiels de l’OL.

« J’avais dit à l’époque que c’était la priorité des priorités. On l’a vu dès son entrée en jeu contre Marseille, il apporte une présence. Il bonifie aussi les joueurs autour de lui. Nous savions ce qu’il pourrait apporter au club. Et je ne dis pas « à l’équipe » mais bien « au club », c’est un vrai signal envoyé. Quand vous faites des short-list, vous avez des numéros un, des numéros deux. Mais quand le numéro un est vraiment numéro un et quand on sait que le numéro deux n’apportera pas la même chose. On s’accroche et franchement, avec les aides de John Textor et les bonnes relations avec les dirigeants rennais, ça a été fastidieux mais on y est arrivés. Mais je ne veux pas m’attarder seulement sur Nemanja Matic. Le fait d’avoir fait venir ces sept joueurs a créé beaucoup de concurrence et une certaine émulation. Sur les derniers matchs, le onze de départ n’est jamais le même en raison des suspensions et des blessures, mais le niveau ne baisse pas », a expliqué le dirigeant. Le principal concerné appréciera !