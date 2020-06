Le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour prolonger Lionel Messi, l'Inter proche d'enrôler une pépite italienne

La suite après cette publicité

Le Barça veut prolonger Lionel Messi

En Espagne, à Barcelone, le journal Sport lâche une véritable bombe ! En effet, selon le quotidien catalan, le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour une prolongation de Lionel Messi ! Le club blaugrana veut prolonger le sextuple Ballon d'Or dont le contrat se termine en juin 2021. D'après la publication, la direction du club veut entamer les négociations. Ainsi, Josep Maria Bartomeu, le président du club, et le père de la Pulga doivent se réunir la semaine prochaine pour tracer les grandes lignes du prochain contrat. Les deux parties espèrent trouver un accord rapidement et sont déterminées à continuer ensemble. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour le Barça et Lionel Messi. Mais ce n'est pas tout. Sport nous apprend aussi que le président blaugrana a refusé une offre astronomique pour Ansu Fati, la dernière pépite sortie de la Masia. En effet, un grand club européen aurait proposé 100 M€ pour s'offrir le jeune attaquant, ce à quoi a répondu le président barcelonais : «Ansu Fati n'est pas à vendre. Plus besoin de parler»! Au moins les choses sont claires, le Barça fera tout pour conserver sa pépite.

Tonali donne sa préférence à l'Inter

En Italie, là aussi le mercato fait la Une des médias. Et c'est une pépite italienne qui est en couverture du Quotidianno Sportivo ! Selon le journal transalpin, Sandro Tonali a «dit oui à l'Inter» ! Le jeune milieu de terrain de Brescia a pris sa décision et veut rejoindre le club milanais la saison prochaine. Courtisé un peu partout en Europe, notamment par la Juventus ou encore le PSG, sa préférence va aux Nerazzurri. Les dirigeants lombards vont donc entamer les négociations avec leurs homologues de Brescia. Le transfert pourrait atteindre jusqu'à 50 M€ et ce serait un joli coup pour l'Inter de s'offrir celui qui est considéré comme le nouveau Pirlo de l'autre côté des Alpes.

Chelsea veut taper fort sur le mercato

En Angleterre, un club fait les gros titres ces derniers jours. Interdit de recrutement l'été dernier, Chelsea a décidé de taper fort lors du prochain mercato estival. Alors que depuis plusieurs jours, la presse anglaise est unanime sur le fait que Timo Werner devrait rejoindre les Blues, le Daily Express annonce que «Frank lampard rêve bien de l'international allemand» mais pas que. En effet, le coach londonien veut aussi recruter Ben Chilwell de Leicester afin de renforcer sa défense. Mais surtout, la formation anglaise veut aussi s'attacher les services de Jadon Sancho afin de l'associer à Werner et à Hakim Ziyech, déjà recruté cet hiver. Avec un mercato XXL, Chelsea sera redoutable la saison prochaine.