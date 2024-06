Euro 2024 : c’est l’hécatombe chez les adversaires de l’équipe de France

À l’heure où l’équipe de France doit gérer un Kylian Mbappé dont l’état de forme n’est pas encore à 100%, les futurs adversaires des Bleus font grise mine. À commencer par les Pays-Bas. À cinq jours de son match inaugural face à la Pologne, la sélection oranje a perdu l’un de ses tauliers, Frenkie De Jong. Touché à la cheville avec le FC Barcelone, le milieu de terrain a déclaré forfait. Les Bataves espéraient le voir revenir pour le dernier match de la phase de poules contre l’Autriche, mais selon eux, la gestion de la blessure de FDJ par le Barça a ruiné les chances du joueur.

La suite après cette publicité

Ancien coach des Blaugranas et sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman n’a d’ailleurs pas hésité à charger les Culers. «Frenkie de Jong a déjà souffert de cette blessure et nous devons donc penser à sa santé. Son club (le Barça) a décidé de prendre des risques et c’est le prix que nous devons payer maintenant pour cela.» En attendant de voir si les Oranje se remettront de ce coup dur, un autre joueur de l’effectif inquiète. Il s’agit de Teun Koopmeiners. Le milieu de terrain de l’Atalanta a souffert de douleurs à l’aine lors de l’échauffement. Ce dernier devait débuter dans le onze de départ, avant d’être remplacé par Koeman. Une blessure fatale puisque sa sélection annoncé son forfait. «Teun Koopmeiners rate l’EURO 2024. Le milieu de terrain ne pourra pas participer après s’être blessé hier lors de la préparation du match contre l’Islande. Nous pensons à toi, Teun».

À lire

Les Pays-Bas portent de lourdes accusations contre le FC Barcelone !

Hécatombe chez la Pologne

En attendant, le Telegraaf nous apprend que la sélection batave a demandé à Ian Maatsen de rejoindre les Oranje à Wolfsbourg alors que le joueur de Chelsea se trouvait sur son yacht à Mykonos. De son côté, la Pologne est peut-être dans une situation encore plus difficile. Vendredi dernier, à l’occasion du match face à l’Ukraine (3-1), les Polonais ont perdu Arkadiusz Milik sur blessure dès la 4e minute de jeu. Touché au genou gauche, l’ancien buteur de l’OM est forfait pour l’Euro et devrait être indisponible entre 30 et 40 jours. Et comme si cela ne suffisait pas, l’hécatombe s’est poursuivie hier face à la Turquie (2-1). Auteur de l’ouverture du score, Karol Swiderski, le buteur du Hellas Vérone, a dû sortir dans la foulée. La raison ? Il s’est blessé à la cheville pendant sa célébration…

La suite après cette publicité

Vingt minutes plus tard, c’est toute la Pologne qui a fait grise mine. Touché au genou droit, le patron Robert Lewandowski a lui aussi quitté les siens. En attendant les examens médicaux, la sélection rouge et blanche a donc potentiellement trois de ses cinq attaquants sur le flanc. Toutefois, Michael Probierz refusait de céder au pessimisme à l’issue du match. «Robert est légèrement blessé. Espérons qu’il n’y aura pas de problèmes. Karol s’est foulé la cheville, ce n’est qu’après les tests que nous en saurons plus. Paweł Dawidowicz est également sorti à cause d’une blessure. J’espère qu’ils récupéreront après quelques jours. Nous ne prévoyons d’appeler personne», a confié le sélectionneur polonais en conférence de presse.