Pays-Bas : Frenkie de Jong déclare forfait pour l’Euro 2024 !

Après avoir chuté trois fois en six mois en raison d’une blessure à la cheville droite, Frenkie de Jong ne participera pas à l’Euro 2024 qui débute ce vendredi en Allemagne. Bien qu’il ait rejoint l’équipe nationale néerlandaise et qu’il ait lui-même déclaré il y a quelques heures qu’il se sentait bien, le milieu de terrain sera absent et quittera le rassemblement selon les informations du quotidien Voetbal International, confirmées par le quotidien catalan SPORT. Adversaire des Bleus, les Oranjes perdent un cadre de la sélection.

L’ancien joueur de l’Ajax a subi sa première blessure à la cheville en septembre dernier et depuis, il a rechuté deux fois, la dernière lors du dernier Clasico au Santiago Bernabéu. Il n’a plus joué depuis ce jour et s’est rétabli à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il avait lui-même déclaré qu’il voulait prendre un risque et accompagner son pays en Allemagne pour essayer d’aider l’équipe. Le bon sens a pris le dessus et le joueur n’a pas pu finir sa rééducation à temps. Selon SPORT, il est très touché émotionnellement.