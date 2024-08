Barça : l’autocritique de Robert Lewandowski

Si, sur le plan statistique, Robert Lewandowski a réalisé une belle saison 2023-2024 avec le FC Barcelone (26 buts et neuf passes décisives en 49 matchs), il a parfois semblé être en difficulté durant plusieurs rencontres. L’avant-centre de 35 ans a néanmoins la lucidité d’avouer lorsque ses performances ne sont pas excellentes. Et c’est ce qu’il a fait, lors d’une interview accordée à ESPN ce jeudi, relayée par AS. « La saison dernière a été plus difficile pour moi sur le plan physique. Je sais ce que j’ai fait de mal et ce que j’aurais pu faire de mieux. Mais physiquement, je ne vois pas de différence entre ce que j’ai fait aujourd’hui et il y a deux ans. Je peux encore marquer beaucoup de buts », a avoué le Polonais.

Néanmoins, l’ancien joueur de Dortmund et du Bayern en est convaincu : son âge avancé ne doit pas être vu comme un obstacle et il est prêt à attaquer cette nouvelle saison. « Je me sens mieux physiquement que ces dernières années. Je me sens mieux physiquement. Même si je suis plus âgé, je ne sens pas la différence. » À lui de le prouver désormais sur le terrain.