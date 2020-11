BL : Wolfsbourg vient à bout du Werder Brême

En ouverture de la 9e journée de Bundesliga, Wolfsbourg (6e, 14 points) accueillait le Werder Brême (9e, 11 unités) ce vendredi soir à la Volkswagen Arena. Invaincus toutes compétitions confondues depuis le 1er octobre, les Loups voulaient enchaîner pour intégrer le top 5 du championnat d'Allemagne. Les visiteurs, qui restaient sur cinq nuls d'affilée, devaient retrouver la victoire pour se rapprocher des places du haut de tableau.

En début de partie, l'équipe de Florian Kohfeldt ouvrait le score grâce à Bittencourt (13e, 0-1) mais Baku (22e, 1-1) et Brooks (25e, 2-1) donnaient l'avantage aux locaux. Derrière, Mohwald marquait également (36e, 2-2) avant un nouveau but de Wolfsbourg signé Weghorst (37e, 3-2). Dans ce match fou, Brooks marquait contre son camp pour le but du 3-3 (47e) mais Weghorst signait un doublé (76e, 4-3). En infériorité numérique après l'expulsion de Mohwald pour deux avertissements, le Werder Brême ne revenait pas et encaissait même un autre but de Bialek (90e+5, 5-3). Les Loups s'imposaient et passaient cinquièmes au classement. Le Werder restait 9e.