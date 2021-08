EdF : Deschamps n'a pas pensé à arrêter

La suite après cette publicité

Éliminé en 8e de finale de l'Euro 2020 avec les Bleus, Didier Deschamps a-t-il hésité à repartir à la tête de l'équipe de France ? Le sélectionneur national a répondu ce jeudi en conférence de presse depuis le siège de la Fédération Française de Football.

«Le plus important, c’est devant. Derrière, c’est dans le rétro, ça ne nous fera pas avancer. Il y a eu des étapes et le recul nécessaires pour avoir l’analyse juste et objective. À partir du moment où mon envie et ma détermination sont intactes, c’est l’essentiel. Ensuite, je suis convaincu qu’il y a encore de belles choses à faire. Après, la décision appartenait à mon président, voilà pour quoi je suis là aujourd’hui. »