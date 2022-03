La drôle de polémique autour de Jamie Vardy

L’attaquant de Leicester, Jamie Vardy fait face ses derniers jours à de nombreuses critiques venant de militants de la protection animale en Angleterre après que le joueur ait déclaré vouloir un pingouin ou une girafe comme animal de compagnie. « Cela semble étrange, mais j'ai essayé d'acheter un pingouin pour l’avoir dans mon jardin. Je n'en ai pas acheté. Cependant, j'ai découvert comment acheter une girafe et toutes sortes d'animaux », a expliqué l’Anglais de 35 ans.

Une déclaration que n'a pas aimé l’association de défense animal PETA qui a repris de volée l’international anglais en expliquant qu’avoir des pingouins comme animaux de compagnie était « cruel » et que le footballeur « savait sûrement qu'ils ne sont pas des jouets ou des ornements pour un jardin et que la vente d’animaux exotiques est l'une des plus importantes sources de revenus criminels au monde. Ce sont les animaux qui en paient le prix », a expliqué Elisa Allen, l’une des dirigeantes de l’association.