Paul Scholes a retrouvé un banc en Angleterre

Un homme de Manchester et de Salford. Paul Scholes a passé toute sa carrière à Manchester United et est devenu une légende des Red Devils, après avoir grandi et planifié son après-carrière à Salford. Car oui, l'international anglais aux 66 sélections avait acheté en 2014, avec l'aide de Ryan Giggs, Nicky Butt et les frères Gary et Phil Neuville, 50% des parts du club de sa ville natale.

De propriétaire, la légende qui a disputé plus de 700 matchs avec les pensionnaires d'Old Trafford en est désormais devenu entraîneur. Le club de quatrième division anglaise, en annonçant le départ du désormais ex-coach Graham Alexander, a officiellement intronisé Paul Scholes sur son banc. Le début d'une reconversion peut-être prometteuse et entamée furtivement l'an dernier avec Oldham (1 victoire, 3 nuls, 3 défaites).