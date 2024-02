Ligue 1 : quel PSG avec le retour de Nuno Mendes ?

Nuno Mendes entrevoit (enfin) le bout du tunnel. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit lors de la défaite (1-3) contre Lorient le 30 avril dernier et sur la touche depuis, l’international portugais (19 sélections), définitivement recruté par le Paris Saint-Germain le 1er juillet 2022, s’apprête à faire son grand retour à la compétition. «Il n’est pas encore disponible mais c’est tout proche. Il a besoin de reprendre du rythme, il a récupéré, il est presque à 100 %, et doit encore faire un peu de travail physique. Mais c’est une très bonne nouvelle, c’est un joueur de top niveau, j’espère qu’il va prendre du plaisir à son retour, c’est la pire chose qui peut arriver à un joueur de se blesser, mais j’espère qu’il va revenir le plus tôt possible», confiait, à ce titre, Luis Enrique, interrogé au sujet de l’état de forme de son protégé.

Un retour minutieusement préparé…

Désormais absent du point médical publié, chaque semaine, par le club de la capitale, l’ancien joueur du Sporting CP devrait, à ce titre, rapidement (ré)intégrer le groupe francilien. Si sa présence pour la réception du Stade Rennais, ce dimanche à 17h05, n’est clairement pas encore assurée, le natif de Lisbonne - qui multiplie aujourd’hui les entraînements collectifs avec le reste de ses coéquipiers - est plus près que jamais d’un come-back. Avec un choc contre l’AS Monaco (1er mars) en ligne de mire ou encore ce 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (5 mars), le technicien espagnol peut, quoi qu’il en soit, se frotter les mains. Si ce retour annoncé ne peut que réjouir les hautes sphères de l’actuel leader de Ligue 1, il est le fruit d’un long travail mené par la cellule médicale parisienne. Déterminé - plus qu’impatient - à l’idée de revoir Nuno Mendes à son plein potentiel, le PSG est ainsi toujours resté très précautionneux. Et pour cause.

La saison passée, le joueur formé au Sporting avait, en effet, disputé plusieurs rencontres en ressentant des douleurs. Un risque pris qui lui avait notamment valu 4 blessures musculaires au cours de l’exercice 2022-2023 (216 jours d’absences et 2420 minutes jouées sur 6210 possibles). Fort cette expérience passée avec le gaucher d’1m83, le staff médical francilien n’a ainsi jamais souhaité précipiter les choses, préférant multiplier les séances en salle de musculation et ainsi éviter la moindre rechute pour celui qui avait dû passer par la case opération en septembre dernier. «Le PSG a super bien travaillé sur ce point-là avec Nuno. Il a pris du physique et on a hâte de voir ce qu’il peut donner sur le terrain après ce travail en salle», assurait d’ailleurs l’entourage du joueur, extrêmement prudent. Un travail minutieux également facilité par le très bon rendement de Lucas Hernandez, successeur désigné du PSG dans le couloir gauche de la défense parisienne, et l’arrivée récente de Lucas Beraldo, capable de dépanner dans ce secteur de jeu. Des alternatives viables en passe donc d’être complétées par un retour de taille.

Nuno Mendes et le casse-tête tactique de Luis Enrique

Sur le point d’être opérationnel, le numéro 25 du PSG va ainsi offrir de nouvelles possibilités à Luis Enrique. «Pour gagner la Ligue des Champions, il faut une grande équipe. Pas seulement 11 joueurs mais 23. Que tous soient prêts à entrer. Il faut être humble et solidaire avec le reste de l’équipe. Il faut être humble car l’adversaire peut parfois être meilleur que toi», avait affirmé, à ce titre, l’Espagnol lors de son arrivée dans la Ville Lumière et répétant, week-end après week-end, sa volonté d’impliquer tout le monde. «Nous voulons avoir l’option de débuter avec tous les joueurs, c’est bien que tous les joueurs soient impliqués dans le match». Au regard des propos de l’ancien sélectionneur de la Roja, le retour de Nuno Mendes devrait donc modifier le visage des champions de France en titre, qui plus est à l’heure où la défense francilienne doit composer avec différentes absences (Milan Skriniar, Presnel Kimpembe). Dans cette optique et après quasiment 10 mois d’absence, le tacticien de 53 ans pourrait intégrer le Portugais dans son habituel 4-3-3. Avec Achraf Hakimi sur le côté droit, Marquinhos et Lucas Hernandez (ou Danilo) dans l’axe de la défense, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 s’installerait alors logiquement dans le couloir gauche.

Réputé pour ses qualités offensives, le Parisien de 21 ans offre, par ailleurs, une autre solution pour Luis Enrique. Conditionné à un changement de dispositif tactique de l’ex-coach du Barça, Mendes pourrait ainsi apporter sa vitesse en tant que milieu excentré gauche dans un 3-4-3. Une formule qui lui offrirait notamment la possibilité de combiner avec Bradley Barcola, juste devant lui. Dans un rôle de piston, correspondant pleinement à son profil et son explosivité, Nuno Mendes reste également une option plus que crédible en cas de 3-5-2. Une possibilité qui enverrait toutefois l’un des offensifs franciliens (Barcola, Kolo Muani, Asensio) sur le banc. Enfin à l’image de João Cancelo lors de son passage à Manchester City et en prenant en compte la capacité de Luis Enrique à surprendre tout son monde, il n’est pas non plus impossible de voir le jeune portugais utilisé dans l’entrejeu parisien. Une chose est sûre, si ce retour à la compétition est, aujourd’hui, considéré comme une heureuse nouvelle pour le club de la capitale, il est aussi la source d’un sacré casse-tête à venir pour Luis Enrique…

