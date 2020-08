Mercato : l'OM a pris la température pour Max-Alain Gradel

Le vendredi 21 août, l'Olympique de Marseille va lancer la nouvelle saison de Ligue 1 avec un match contre l'AS Saint-Étienne à l'Orange Vélodrome (19h). Il reste donc encore deux semaines au club phocéen, et autres écuries françaises, pour se préparer. Sur le plan sportif, la formation entraînée par André Villas-Boas avait bien débuté en disposant du FC Pinzgau (5-1) et du SV Heimstetten (6-1). Mais derrière, les Olympiens se sont inclinés contre le FC Dac (1-2) et le Bayern Munich (0-1).

Rien d'inquiétant cependant comme l'a souvent expliqué le technicien portugais après les rencontres. Surtout que l'Olympique de Marseille va encore pouvoir engranger de la confiance avec des matches contre Nîmes (dimanche 9 août) et Stuttgart (vendredi 14 août). Mais il n'y a pas que l'aspect sportif. Avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa deuxième place la saison passée, l'OM doit se renforcer sur ce mercato estival.

L'Olympiakos aussi sur le coup

Pour le moment, la formation du sud de la France a déjà mis la main sur Pape Gueye, milieu de terrain de 21 ans, et Leonardo Balerdi, défenseur argentin prêté par le Borussia Dortmund. L'Espagnol Alvaro Gonzalez a lui été acheté définitivement après son prêt concluant. Mais l'OM ne compte pas s'arrêter là. Dernièrement, les noms de Ryan Babel, José Juan Macias, Michaël Cuisance ou Caio Henrique ont été associés au club. Et voilà qu'un autre vient se rajouter à la liste. D'après les dernières informations de La Dépêche du Midi, l'OM aurait pris quelques renseignements pour Max-Alain Gradel (32 ans).

Arrivé à Toulouse en 2017 (d'abord en prêt), l'attaquant ivoirien dispose d'un bon de sortie, alors que le Téfécé évoluera en Ligue 2 en 2020-2021. Le natif d'Abidjan, qui a disputé 21 matches de championnat la saison passée (3 buts, 3 caviars), est donc sur le départ et sera même libéré par son club en cas d'opportunité intéressante. Une bonne piste pour l'OM ? Le média français précise que ce dernier n'est pas la priorité d'AVB, et que l'Olympiakos (Grèce) est déjà en contact avec lui depuis plusieurs mois...