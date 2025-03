OL : Paulo Fonseca est ravi de retrouver son banc

Dimanche soir, Paulo Fonseca, suspendu durant 9 mois après son coup de sang contre l’arbitre Benoît Millot, a suivi depuis les tribunes de l’Allianz Riviera la victoire de son équipe face à l’OGC Nice (2-0). Il était accompagné par Franck Haise, lui aussi privé de banc dimanche. Mais le technicien portugais va pouvoir exercer son métier auprès de ses joueurs demain soir puisqu’il n’est pas suspendu en Ligue Europa. Il aura tout le loisir de donner ses consignes à ses joueurs sur sa ligne de touche comme dans les vestiaires.

En conférence de presse ce mercredi, il a confié : «je préfère être à côté des joueurs, du staff. C’est important. A Nice, on a bien préparé l’organisation avec mon adjoint, les joueurs, le staff. Ne pas avoir de contacts avec les joueurs avant le match est difficile, mais j’ai une équipe technique et des joueurs très professionnels, donc ce n’est pas un problème. La perspective dans les tribunes est différente, on voit bien le match, on voit mieux que depuis le banc, mais on n’a pas de contact. On s’était bien préparés à Nice et ça n’a pas été un problème que je ne sois pas là. Après, on a gagné, et quand on gagne, c’est plus facile (sourire).» Fonseca a donc trouvé un petit avantage à être éloigné de son banc, même si bien évidemment il préférerait être auprès de ses troupes.