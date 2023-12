Manchester United va toucher 260M€ en vendant 4 stars en Arabie saoudite, jackpot à venir pour le PSG

Des indésirables à prix d’or

Le Daily Mail nous dévoile une information exclusive croustillante. En lisant les pages sport du tabloïd, ce matin, on apprend que le directeur du football de Manchester United, John Murtough, était ce mois-ci en Arabie saoudite pour négocier plusieurs transferts. Le club mancunien est bien décidé à vendre 4 joueurs aux clubs saoudiens : l’ailier anglais Jadon Sancho, le défenseur central français Raphaël Varane, l’attaquant tricolore Anthony Martial et le milieu de terrain brésilien Casemiro. En se débarrassant de ces Red Devils, le club devrait faire un chiffre d’affaires de plus de 260 millions d’euros. Une somme conséquente à réinvestir sur le mercato hivernal. Malheureusement pour les dirigeants anglais, John Murtough est revenu bredouille d’Arabie saoudite. Après avoir lourdement investi cet été sur le marché des transferts, les clubs de Saudi Pro League vont lever le pied en janvier. Surtout que comme nous le rapporte The Manchester Evening News, Varane espère que Manchester United déclenchera la prolongation d’un an de son contrat. Il ne veut pas partir cet été.

Paris a senti le bon filon

Le PSG devrait bientôt pouvoir se vanter de jouer quelques matches de plus par saison en participant à la future Coupe du Monde des Clubs. Le tournoi, jusque-là annuel, va désormais avoir lieu tous les quatre ans avec une première édition aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet. Un lifting bien poussé par Nasser Al-Khelaïfi avec l’ECA. Le PSG aura la chance de participer à cette compétition grâce à sa place de 4e au classement UEFA. Les potentiels gains directs liés à la compétition que pourrait empocher le club parisien restent encore à déterminer, mais ce sera assurément un pactole. « À minima, il y aura une prime de participation. Il reste à savoir si elle sera comparable à celle de la Ligue des champions qui est de 15 millions d’euros. On peut également ajouter une potentielle prime de qualification, une participation sur la billetterie et des droits télés qui devraient rapporter au bas mot entre 30 et 50 millions d’euros si ce n’est plus », estime Pierre Rondeau, économiste du sport et directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès, interrogé par nos confrères du Parisien.

Que des grosses affiches en LDC

Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a été décrypté un peu partout en Europe. En France, bien évidemment, on trouve que le PSG peut remercier «sa bonne étoile». Le club parisien est arrivé deuxième de son groupe mais évite tout de même un adversaire haut de gamme puisque le champion de France affrontera la Real Sociedad. En Italie, on s’enflamme déjà pour les affiches de rêve. Le Corriere Dello Sport est certain que Naples peut battre le Barça dans ce que les journalistes appellent déjà le derby de Diego Maradona. La Gazzetta Dello Sport estime, de son côté, que l’Inter a une bonne étoile, comme Paris. Les Nerazzurri vont affronter l’Atletico ! D’ailleurs, du côté des Espagnols, le tirage est jugé «satisfaisant». Tous les clubs espagnols auront des matches ouverts. Pour Sport, c’est le Real Madrid qui s’en sort le mieux avec la réception du RB Leipzig. Enfin, aux Pays-Bas, tout le monde continue de suivre le parcours du PSV. Le club néerlandais est actuellement sur une série de 16 victoires en 16 matches d’Eredivisie, et compte bien écœurer le BVB en Champions League.