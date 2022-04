La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de deux buts à un à l'Orange Vélodrome contre le PAOK Salonique pour les quarts de finale aller de la Conference League. Le second but de l'OM est de Dimitri Payet, un but, venu d'ailleurs, une reprise parfaite et limpide sur un corner. William Saliba a décidé de le chambrer là-dessus...