Équipe de France : Pascal Dupraz pointe la méforme de Paul Pogba

Cadre de l'équipe de France depuis la Coupe du monde 2014, Paul Pogba (27 ans) reste important pour Didier Deschamps malgré sa méforme actuelle. Alternant le chaud et le froid en club à Manchester United, le milieu de terrain est moins en vue lors des derniers rassemblements de la sélection. Des performances que n'a pas manqué de souligner Pascal Dupraz dans l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC : «là, il n’est pas prêt et c’est un joueur cyclique. C’est un joueur talentueux, mais victime de hauts et de bas, car il a besoin d’être prêt physiquement, d’être à la pointe sur le plan physique pour exister et donner la quintessence de ses qualités.»

Une irrégularité chronique que l'actuel coach du Stade Malherbe de Caen a souligné. Ce dernier estime que l'équipe de France doit tester des alternatives en vue de l'Euro 2020 qui se déroulera à partir de juin prochain : «c’est un top joueur, mais qui, pour plusieurs raisons, n’est pas à son meilleur niveau. Il n’est donc pas indispensable. Profitons, et c’est ce que va faire notre sélectionneur, qui reste exceptionnel, pour procéder à quelques changements et tests. Corentin Tolisso, par exemple, peut remplacer Paul Pogba avantageusement.»