Man City-Real Madrid : Pep Guardiola assure qu'une élimination ne serait pas un échec

Manchester City s'apprête à disputer le match le plus important de sa saison mardi soir, contre le Real Madrid, pour une place en finale et pour enfin décrocher sa première Ligue des Champions. Et alors que les Skyblues ont souvent échoué à ce stade la compétition, notamment contre Tottenham en 2019 et face à l'OL en 2020. Pourtant, Pep Guardiola assure qu'une élimination aux portes de la finale ne serait pas un échec.

«Arriver en demie de C1, c'est un gros succès. Évidemment qu'on en veut plus. Mais on ne peut pas penser que parce qu'on est Man City on doit gagner tout le temps, en jouant un football fantastique, marquer à chaque fois quatre ou cinq buts... Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le football est un business très compliqué pour tout le monde. Tout le monde veut bien faire et chaque saison, on signerait pour être en demi-finale de C1 parce que c'est très dur (...) Je ne dirais certainement pas que ce n'était pas une campagne réussie si on ne va pas en finale», a-t-il expliqué ce lundi en conférence de presse.

