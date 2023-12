L’OL était prêt à boycotter l’Olympico

Demain soir, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vont enfin croiser le fer. Le 29 octobre dernier, le match avait dû être annulé à la suite du caillassage du bus rhodanien. Ce qui avait entraîné les blessures de Fabio Grosso et de son adjoint. Quelques semaines plus tard, le coach italien ne sera pas du voyage à Marseille puisqu’il a été limogé. De son côté, l’OL, qui n’a pas du tout apprécié les décisions de la LFP concernant ces incidents et qui voyagera sans ses supporters, a pensé à boycotter la rencontre. C’est ce qu’a expliqué une source proche du club à RMC Sport.

«On a vraiment songé à frapper un grand coup. On s’est dit 'personne n’assume la responsabilité de ce qu’il s’est passé. Il faut marquer le coup.'» Mais les Gones se sont ravisés. «Uniquement pour des considérations sportives. Quand on regarde le classement, on ne peut pas se permettre de perdre sur tapis vert. Si Lyon avait été en haut de tableau, dans un autre contexte sportif, ça se serait passé autrement.» Enfin, cette source a précisé qu’aucun membre du club "n’a vraiment envie" d’aller à l’Orange Vélodrome demain soir. Ambiance…