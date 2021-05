Angers propose un premier contrat pro à Ismaël Dramé

Il y a un peu plus d'une année, en février 2020, nous avions présenté le jeune et prometteur Ismaël Dramé, défenseur à Angers. A ce moment-là, nous vous avions expliqué que l'objectif du joueur était de «jouer le plus possible avec la réserve et signer un contrat professionnel». Et le jeune homme, présent dans le groupe professionnel la semaine dernière pour le match face à Lorient, n'en est pas loin.

Selon nos informations, le SCO lui a proposé un contrat d'une année avec deux ans en option. Une formule au sujet de laquelle les différentes parties discutent encore. Mais les négociations avanceraient plutôt bien alors que la volonté du principal intéressé à l'heure actuelle est de rester à Angers. Toutefois, une écurie étrangère pousse en coulisses pour s'attacher ses services nous a-t-on fait savoir.