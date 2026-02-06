Un joueur de 17 ans décède d’un arrêt cardiaque dans le Vaucluse

Drame dans le Vaucluse où un joueur de 17 ans est décédé des suites d’un malaise cardiaque intervenu en plein match mercredi soir. Le jeune homme s’est écroulé sur le terrain alors qu’il disputait une rencontre à Villeneuve-lès-Avignon avec son club du FC Alpilles. Malgré sa prise en charge rapide des secours, il est décédé à l’hôpital le lendemain.

« C’est un drame pour nous, pour le club, pour sa famille. Il était comme notre enfant. On ne comprend pas, il n’avait aucun problème de santé », a réagi Mario Nardeli, le président du club où évoluait le défunt auprès d’ICI Vaucluse. Le district Grand Vaucluse de Football a annoncé sur ses réseaux sociaux le report de la prochaine journée de championnat U19, prévue ce week-end, à une date ultérieure. Une minute de silence sera observée sur les autres terrains.