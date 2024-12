EdF : on connaît la date de l’hommage pour Griezmann et Giroud

Après plus de 10 ans de vie commune en Bleus, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont passés de l’autre côté de la barrière : celui des désormais supporteurs. Et comme leurs prédécesseurs Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane ou encore Blaise Matuidi, pour ne citer qu’eux, un hommage à la hauteur de leur investissement et de leurs succès leur sera dédié prochainement.

La suite après cette publicité

Comme le révèle le journal L’Équipe ce samedi, la FFF a prévu une cérémonie d’hommage à l’occasion de la prochaine rencontre des Bleus à domicile. Ce sera le 23 mars, avant le quart de finale de Ligue des Nations entre la France et la Croatie au Stade de France. Un dernier instant pour refermer l’un des chapitres les plus riches de l’histoire de la sélection.