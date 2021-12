OM : le CNOSF confirme le point de pénalité avec sursis après les incidents d’Angers

Sanctionné d’un point de pénalité avec sursis et d’une fermeture de son espace visiteur après les incidents à Angers le 22 septembre dernier, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a confirmé la sanction infligée à l’Olympique de Marseille, rapporte L’Équipe.

En effet, le CNOSF estime que les supporters marseillais se sont bel et bien introduits sur la pelouse du stade Raymond Kopa et que les stadiers présents n’ont pas rempli leur rôle. La responsabilité disciplinaire de l’OM est engagée, l’appel du club n’a donc finalement rien donné et il reste exposé à un possible retrait d’un point si de nouveaux incidents venaient à se produire.