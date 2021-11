LFP : l'OM veut faire annuler son point de pénalité avec sursis

Après les incidents survenus, le 22 septembre, lors du match Angers-Marseille (0-0), la commission de discipline de la LFP avait sanctionné l'OM, le 7 octobre dernier, d'un point de pénalité avec sursis et d'une fermeture de son espace visiteurs, à l'extérieur, jusqu'au 31 décembre. Une décision qui faisait suite à deux semaines d'instruction et qui avait finalement déterminé que les Phocéens étaient responsables de l'envahissement du terrain et des bagarres entre supporters. Mais selon les dernières informations livrées par L'Equipe, le club marseillais a décidé de faire appel de cette sanction, craignant notamment que de nouvelles échauffourées avec ses supporters ne fassent tomber le sursis.

Dans cette optique et pour tenter de ne plus faire face à cette menace du sursis en cas de nouveaux incidents, l'OM a donc déclenché un recours auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Cette requête a d'ores et déjà provoqué, jeudi dernier, la tenue d'une séance entre le club et la LFP dans le cadre de la procédure dite de «conciliation» et le service juridique de la Ligue continuera de surveiller de près ce dossier. A noter que cette procédure est jugée sans risque par l'OM puisque le CNOSF reste une instance indépendante et que la commission d'appel de la FFF n'a pas été saisie. Dès lors, la décision initiale ne pourrait être alourdie. Malgré tout, si le CNOSF venait à donner raison au club olympien, le conseil d'administration de la LFP pourrait quant à lui maintenir la sanction. Si on attend que ce recours soit bénéfique du côté de la Canebière, le retour au calme dans les stades reste avant tout la priorité...