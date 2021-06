Barça : Martin Braithwaite ne veut pas partir

La suite après cette publicité

Auteur d’un début d’Euro correct avec le Danemark, l’équipe surprise de la compétition, Martin Braithwaite (30 ans) attire l’intérêt de plusieurs clubs anglais, d’après Mundo Deportivo. Malgré la concurrence devant, et le recrutement de Memphis Depay et de Sergio Agüero cet été, l’ancien attaquant de Toulouse ne souhaiterait pas quitter la Catalogne.

Avec un contrat qui ne se terminera qu’en juin 2024, le Danois sera compliqué à venir déloger bien que West Ham se soit montré intéressé dans ce dossier et que les Culés seraient à l’écoute d’une potentielle offre. Braithwaite croit qu’il peut apporter un plus à cette équipe du Barça et ne serait donc pas intéressé par un départ prochainement.