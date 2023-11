Italie : Arrigo Sacchi calme l’euphorie italienne

Véritable légende du football italien, l’ancien entraîneur, Arrigo Sacchi, a accordé un entretien exclusif à nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport dans lequel il revient sur la qualification laborieuse de la Nazionale contre l’Ukraine (0-0) : «Ça s’est bien passé. Nous sommes au Championnat d’Europe, c’est le résultat que nous voulions. Mais maintenant, ne commettons pas les erreurs du passé, ne pensons pas que nous sommes devenus des phénomènes car sinon nous nous retrouverons sur le terrain. Ils ont tout donné et pour moi, compte tenu des conditions, cela suffit. J’ajouterai que si nous avions perdu, ce que nous ne méritions pas, aucun blâme n’aurait pu être imputé à ce groupe de joueurs et à l’entraîneur», a précisé le tacticien italien.

Mais l’artisan du Grand Milan veut aussi pointer du doigt les nombreux problèmes que rencontre le Calcio ces dernières années : «Ce serait une erreur impardonnable (de ne pas se remettre en question, ndlr). Cette qualification doit être un point de départ, pas un point d’arrivée. Si nous voulons devenir une équipe nationale de premier plan, nous devons changer plusieurs choses, et je ne parle pas de problèmes tactiques. Nous sommes derrière toutes les principales équipes nationales européennes. L’Italie n’a qu’un seul centre technique fédéral, la France en a seize. Même la Suisse, qui a trois centres, nous bat. Nous devons avoir le courage de regarder d’autres réalités et, si possible, de nous inspirer», a ensuite expliqué le légendaire entraîneur italien.