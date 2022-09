PL : Brighton écrase Leicester et enfonce les Foxes dans la crise !

La sixième journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec un joli duel entre Brighton et Leicester. Au Falmer Stadium, les Foxes trouvaient rapidement la faille et surprenaient les locaux. Il ne fallait que 52 secondes à Kelechi Ihenacho pour marquer sur un service de Patson Daka (1-0, 1re). Néanmoins, Brighton réagissait vite en provoquant le but contre son camp de Luke Thomas (1-1, 10e) avant que Moises Caicedo, la révélation de ce début de saison donne l'avantage sur un bon travail d'Enock Mwepu (2-1, 15e). Son compère zambien Patson Daka répondait peu après la demi-heure de jeu et remettait les deux équipes à égalité (2-2, 33e).

Au retour des vestiaires, Brighton pensait reprendre l'avantage sur une reprise de volée d'Alexis MacAllister finalement signalé hors-jeu (47e). Mais finalement, Leandro Trossard trouvait la faille quelques minutes plus tard sur une passe de Pascal Gross (3-2, 64e). Provoquant un penalty, Wilfred Ndidi voyait Alexis MacAllister transformer la sentence et enfoncer un peu plus Leicester (4-2, 71e). L'Argentin s'est même offert un doublé dans les dernières secondes (5-2, 90e +7) Avec cette victoire 5-2, Brighton grimpe en 4e position alors que Leicester est lanterne rouge.