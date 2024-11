Liverpool : énorme coup dur pour Ibrahima Konaté

Impressionnant depuis le début de saison avec Liverpool et l’équipe de France, Ibrahima Konaté a connu un énorme coup dur ce mercredi. Lors de la rencontre face au Real Madrid, il s’est blessé en toute fin de rencontre sur un duel avec Endrick. Les images et les premières informations laissaient craindre le pire pour le solide défenseur de 25 ans.

La suite après cette publicité

Selon les informations de la presse anglaise et de Dave Ockop, le Français, touché au genou, va manquer 5 à 6 semaines de compétition. Il ne rejouera pas avant 2025 et manquera donc le Boxing Day. Sur son compte Instagram, le joueur est d’ailleurs sorti du silence. «Tellement frustrant de reprendre cette blessure juste à la fin d’un grand match mercredi soir. Maintenant, nous commençons le processus de récupération, mais une chose que je promets est que je reviendrai et que je serai le meilleur que je puisse être, encore merci pour le soutien incroyable à Anfield. Inch’Allah nous allons continuer et je soutiendrai l’équipe à chaque étape.»