OL-Strasbourg : les compositions probables

"Objectif : première place" pour l'Olympique Lyonnais (2e), qui reçoit le RC Strasbourg (15e), en fin d'après-midi (19h). Des Lyonnais qui pourraient, en cas de victoire, s'emparer du fauteuil de leader et ainsi mettre la pression sur Lille (1er) et le PSG (3e). Côté Strasbourgeois, une victoire permettrait aux Alsaciens de rapprocher du ventre mou et donc s'éloigner un peu plus de la zone de relégation.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devait reconduire le même onze que face à Dijon, à l'exception de Bruno Guimarães qui pourrait laisser sa place à Thiago Mendes dans l'entrejeu. De son côté, Thierry Laurey pourrait, selon L'Équipe proposer un 4-2-3-1 au sein duquel le trio Aholou-Liénard-Thomasson sera en charge d'animer le milieu de terrain du Racing.