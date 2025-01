Pierre Sage annonce une mauvaise nouvelle

L’Olympique Lyonnais est en passe d’accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Opposés au Fenerbahçe de José Mourinho ce jeudi, les joueurs de Pierre Sage sont parvenus à ramener un point précieux d’Istanbul (0-0). Si cela ressemblait à la soirée idéale pour les Gones, une mauvaise nouvelle est venue ternir le tableau : la sortie sur blessure de Malick Fofana à la 43e minute.

Au micro d’OLPlay, Pierre Sage a donné des nouvelles de son attaquant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le commentaire du technicien lyonnais n’est pas rassurant : « je n’ai pas de diagnostic précis mais dans tous les cas il a très mal. Pour qu’il ne reste pas sur le terrain, c’est vraiment qu’il était endolori car on était à quelques minutes de la mi-temps. Je pense que c’est une blessure qui va l’éloigner un petit peu des terrains. On va le prendre en charge rapidement car on a des matches importants qui arrivent et Malick est un joueur important de l’effectif. » Le match de Ligue 1 face à Nantes programmé ce dimanche semble donc écarté d’office pour le joueur de 19 ans, qui tentera sûrement d’être de retour pour l’Olympico, programmé le 2 février prochain.