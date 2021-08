OGCN-OM : la réaction à chaud de Pablo Longoria sur les incidents

La suite après cette publicité

C'est une soirée qu'on n'aime pas vraiment quand on apprécie le football. Alors que l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice entamait le dernier quart d'heure de la rentre et que les Aiglons menaient un but à zéro, l'arbitre de la rencontre Benoît Bastien interrompt le match. Dimitri Payet, qui s'apprêtait à aller tirer un corner, reçoit une bouteille d'eau dans le dos et s'effondre.

Dans la foulée, il continue de pleuvoir des projectiles sur le Réunionais au sol. Le meneur de jeu olympien réagit et renvoie la bouteille, avant que tout dégénère et que les supporters de la Populaire Sud envahissent le terrain pour en découdre. Après plus d'une heure de discussions, le match allait reprendre. Sauf que le staff et les joueurs marseillais, dont certains ont été blessés, ne reviennent pas. Le match se termine donc ainsi et le président marseillais, Pablo Longoria, a tout expliqué avant de partir de Nice.

Longoria défend ses joueurs

« La Ligue a décidé de répondre. Nos joueurs ont été agressés, avec envahissement du terrain et on a décidé de ne pas reprendre, car la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie. C'est la deuxième fois que nous vivons ça après Montpellier. Là-bas, ils avaient décidé de continuer. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a réunis, avec Jorge Sampaoli, et nous a expliqué que la sécurité n'était pas garantie. Mais la Ligue a décidé, pour une question d'ordre public de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas reprendre », s'est expliqué le président de l'OM.

Il reste maintenant à savoir ce qui va se dérouler dans les jours à venir, comment les instances, qui ont visiblement décidé de reprendre la rencontre, vont trancher et si le match sera rejoué. Si ce n'est pas le cas, il faudra un vainqueur et on verra, qui de l'Olympique de Marseille ou de l'OGC Nice, sera déclaré vainqueur sur tapis vert.