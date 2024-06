La salle des trophées du Real Madrid devient trop petite

Et à la fin, c’est le Real Madrid qui gagne. Cette saison encore, les Madrilènes ont décroché la Ligue des Champions, la 15e de leur histoire. Depuis la Décima (2014) il y a 10 ans, le Real Madrid en a gagné cinq autres (2016, 2017, 2018, 2022 et 2024), garnissant une vitrine à trophées déjà bien remplie. L’étalage ne pourrait d’ailleurs bientôt plus en accueillir.

Le média espagnol Relevo s’est amusé à calculer la place restante dans la vitrine madrilène. D’après leurs calculs (selon la taille de la vitrine et celle des trophées), il ne resterait de la place que pour trois Ligues des Champions supplémentaires. À la vitesse à laquelle le Real Madrid remporte ses compétitions européennes, la vitrine devrait vite être trop petite.