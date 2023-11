Chelsea : l’argent de la vente de Roman Abramovitch finalement reversé à Israël ?

Dans quelques mois, cela fera bientôt 2 ans que Roman Abramovitch a vendu Chelsea contre 2,34 milliards de livres sterling. Une somme qu’il ne touchera jamais. Forcé de vendre le club londonien, qu’il possédait depuis le début des années 2000 et avec qui il a tout raflé, à cause de sa relation avec Vladimir Poutine, il avait été décidé avec l’homme d’affaire russe que la somme soit reversée à l’Ukraine pour les aider. En vain. Pour le moment, l’incompréhension règne en Angleterre puisque ces fonds sont toujours "gelés" sur un compte, et donc inutilisables. The Telegraph, dans un long papier, explique que de nombreux acteurs tentent de faire réagir le gouvernement anglais pour enfin réaliser la promesse de Roman Abramovitch, à savoir mettre à disposition l’argent de la vente de Chelsea à toutes les victimes de la guerre en Ukraine.

Et le média britannique a fait d’autres révélations ces dernières heures. Selon le Telegraph, une proposition visant à détourner le fonds de vente de Chelsea de 2,34 milliards de livres sterling de Roman Abramovich vers Israël plutôt que vers l’Ukraine a été discutée. Une idée rejetée par le Royaume-Uni et l’Europe qui insistent pour que l’argent soit dépensé uniquement par l’Ukraine. Mais avec les comptes gelés, plusieurs sources internes essayent de proposer des solutions. Le média anglais explique également qu’il est pour le moment impossible de savoir qui a proposé cette idée : d’Abramovitch lui-même ou du pays dont il a obtenu la citoyenneté en 2018. Des proches de l’oligarque russe expliquent que c’est Israël qui proposé ce plan sans que Roman Abramovitch ne soit au courant.