OL : quand Jake O’Brien sauve son chien d’un lac à Lyon

Ce n’était sûrement pas la recrue la plus attendue par les supporters lyonnais, mais Jake O’Brien (22 ans) a convaincu par ses performances sur le terrain. L’Irlandais, arrivé en provenance de la réserve de Crystal Palace l’été dernier, s’est imposé dans l’équipe rhodanienne sous les ordres de Fabio Grosso, puis de Pierre Sage, comme en témoignent ses 16 matchs joués cette saison en Ligue 1. Loué pour son engagement et son abnégation, Jake O’Brien a livré une anecdote à L’Équipe démontrant ses traits de caractère.

Alors qu’il promenait son chien au Parc de la Tête d’Or à Lyon, le défenseur irlandais a vu son animal de compagnie poursuivre des canards. Au point de tomber dans le lac gelé du parc. Voyant son teckel s’éloigner du bord, O’Brien n’a pas hésité à sauter dans le lac gelé pour sauver son chien de la noyade, tout habillé, sous le regard des passants qui s’interrogeaient. «Je suis rentré chez moi trempé et congelé. Beaucoup de gens me regardaient sur le chemin et se moquaient», a commenté le défenseur central lyonnais. Un anecdote qui illustre le mental forgé d’acier d’un joueur important de l’OL.