Mercato : l’offre ridicule refusée par Paul Pogba

C’est l’information qui a enflammé la planète foot la semaine dernière. Suspendu pour dopage pendant 4 ans par le tribunal antidopage italien pour un contrôle positif à la DHEA, Paul Pogba a vu sa suspension être réduite à 18 mois par le TAS. Ce dernier a justifié ce choix par la suite : «elle a fondé sa décision sur les preuves et les arguments juridiques avancés selon lesquels l’ingestion de M. Pogba de DHEA, la substance pour laquelle il a été testé positif, n’était pas intentionnelle et résultait d’une prise de complément alimentaire prescrite par un médecin en Floride, qui lui avait déclaré traiter plusieurs athlètes américains et internationaux de haut niveau, qui était bien informé et tiendrait compte des obligations antidopage de M. Pogba en vertu du Code mondial antidopage.» Une très bonne nouvelle pour le joueur qui peut donc pleinement se concentrer sur le sportif et sur la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

Car du haut de ses 31 ans (32 ans à la fin de sa suspension en mars), le milieu de terrain français a perdu beaucoup de temps. Très vite, sa situation contractuelle a fait parler. En Italie, la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en 2026, n’a pas tardé avant de faire comprendre dans la presse qu’elle ne comptait absolument plus sur lui, au contraire. La Vieille Dame, qui est partie sur un nouveau projet ambitieux avec Thiago Motta, veut se séparer rapidement d’un Paul Pogba qui va pouvoir retoucher son salaire XXL de 8 millions par an (il touchait 2000 euros pendant sa suspension). Une rupture de contrat dès le mois de janvier est ainsi évoquée. Et forcément, un Paul Pogba libre va intéresser du monde.

À lire

Grosse victoire pour Nasser Al-Khelaïfi et l’ECA

Une offre venue de Russie

Dans ce sens, son nom avait rapidement été évoqué du côté de l’OM qui a réalisé de très beaux coups cet été (Rabiot, Hojberg, Greenwood). Mais rapidement cette information avait été démentie, le club phocéen expliquant n’avoir eu aucun contact pour le moment, surtout avec un milieu de terrain assez fourni. Alors où rebondira l’international français qui rêve de disputer le Mondial 2026 avec les Bleus ? Dans son édition du jour, France Football donne quelques indications sur son avenir. Le joueur a en effet plusieurs possibilités puisque l’Europe reste sa priorité actuellement. La MLS, où il avait prévu de jouer plus tard dans sa carrière, est évidemment citée tout comme l’Arabie saoudite qui coche plusieurs cases. La Saudi Pro League permettrait au Français de toucher un salaire confortable et vivre dans un cadre en adéquation avec sa religion sans être éloigné des Bleus puisque Didier Deschamps a déjà convoqué N’Golo Kanté.

La suite après cette publicité

Mais toutes ces possibilités ne sont que des spéculations comme l’a expliqué l’entourage du joueur puisque Paul Pogba est très loin d’avoir la forme d’un joueur de haut niveau aujourd’hui. Et donc difficile d’attirer des clubs pour le moment. Enfin si. France Football explique ainsi que l’ancien de Manchester United a reçu une offre concrète ces dernières semaines, avant la réduction de sa suspension. Il s’agit du club russe du Broke Boys FC. Un club qui évolue dans la Media Football League, une ligue créée en 2022 et non affiliée à la FIFA, regroupant des célébrités et influenceurs, et qui cartonne en Russie actuellement. Mais le joueur a gentiment décliné cette proposition, souhaitant se concentrer sur son retour au plus haut niveau. Reste désormais à savoir où…